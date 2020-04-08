Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muğla'da orman yangınları erken başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.

08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Muğla'da orman yangınları erken başladı
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2020 yılı içinde 33 adet orman yangını meydana geldi.

Tüm dünya ve ülke genelinde kamuoyu korona virüs salgınıyla mücadele ederken Muğla'da geçtiğimiz hafta sonu orman yangın ekipleri ve itfaiye personeli orman yangınlarıyla mücadele etti.

Nisan ayının ilk haftasında Muğla'da 6 adet orman yanını çıktı. 3'ü Seydikemer, 2'si Marmaris ve biri Milas olmak üzere meydana gelen 6 adet orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangınlarda 9 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının çıktığını belirterek, "Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. Geçtiğimiz hafta sonu 3 ilçemizde 6 adet orman yangını çıktı. Ekiplerimizin ve itfaiye personelinin birlikte mücadelesi sonucu bu yangınlar büyümeden söndürüldü. Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan Muğla ve Aydın illerinde bu yılın 1 Ocak-7 Nisan tarihleri arasında 33 orman yangını meydana çıkarken, 16 hektar alan yandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemince 19 adet orman yangınında 11 hektar alan yanmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Muğla'da orman yangınları erken başladı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:40: MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Haberler 12:38: İletişim Başkanlığı tarafından Korona virüs konferansı düzenlendi - Haberler 12:37: Kanser hastaları risk altında - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:36: Almanya'daki Kent Sarayı'nda yangın: 1 yaralı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı