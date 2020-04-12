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Muğla'da oteller ve konaklama tesisleri açık kalabilecek

Muğla'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, oteller ve konaklama tesisleri açık olabilecek, çalışanları da sokağa çıkabilecek.

12.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:18
Muğla'da oteller ve konaklama tesisleri açık kalabilecek
Muğla 'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, oteller ve konaklama tesisleri açık olabilecek, çalışanları da sokağa çıkabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Esengül Civelek başkanlığında toplanan kurulun, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştüğü kaydedildi.

Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı uygulanan ilde ek kararlar alan kurulun, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlara, oteller ve konaklama yerlerinin eklenmesine, oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanların sokağa çıkabilmesine karar verdiği bildirildi.
Ayrıca yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların istisna kapsamında yer almasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Muğla'da bulunan marketlerde, bozulma riski bulunan raf ürünleri için kısıtlı sayıda market görevlisinin birkaç saat süreyle marketlere girişlerine müsaade edilmesine, kentte tüp dağıtımı yapılmasına, veterinerler ve sokak hayvanlarını besleyenlerin sokağa çıkmasına izin verilmesine karar verildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Esengül Civelek, Muğla, Güncel
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