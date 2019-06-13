Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 HZ 675 plakalı otomobil, Turgut Özal
Caddesi Değirmenbaşı
mevkisinde, bariyerlere çarparak tarlaya devrildi.
Kazada, otomobildeki Arzu Sıla
Karakuş, Sude Beylen, Hatice Bolel, Sadri Çaylı
ve Ali Açıl yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan Karakuş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AADeğirmenbaşı
, Fethiye
, Muğla
, Güncel