Haberler » Güncel » Muğla'da otomobil kanala devrildi: 1 yaralı - Haber

Muğla'da otomobil kanala devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

21.11.2019 02:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:48Muğla'da otomobil kanala devrildi: 1 yaralı
'nın ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kürşat Özoğul (42) idaresindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.
Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Özoğul, itfaiye ekiplerince, otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özoğul'un tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Menderes, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek
11:42 Seferihisar'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
11:42 Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
11:41 Baltayla elektrik panosunu dağıttı
11:41 Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada
11:40 Mustafa Cengiz'den Falcao'nun sakatlığı için açıklama: Kimse salak değil
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:42:37