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Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

13.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:54Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Sergen Çakır'ın kullandığı 48 BD 949 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolunun Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Bayram Çakır ve Sefa Tozlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Cemil Aydın ve Utku Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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