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Muğla'da otomobil takla attı 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralıMUĞLA Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 78 yaşındaki Turgut Pekgönenç (78) yaşamını yitirirken, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

16.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:58
'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
MUĞLA Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 78 yaşındaki Turgut Pekgönenç (78) yaşamını yitirirken, yanındaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Turgut Pekgönenç, kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup takla atıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Pekgönenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Pekgönenç'in yanındaki İsmail Topçu, Ömer Topçu ve Ali Topçu, ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayat tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla'da otomobil takla attı 1 ölü, 3 yaralı

Sakar Geçidi, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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