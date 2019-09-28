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Muğla'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

28.09.2019 17:10Muğla'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.
Emre Haseki (35) idaresindeki 48 NZ 200 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolunda, aynı istikamette seyreden Emrecan Güzel'in kullandığı 48 U 9440 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Haseki yaşamını yitirdi. Haseki'nin eşi Esra (35) ile çocukları Begüm Haseki (6) ise yaralandı.
Yaralı anne ile kızı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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