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Muğla'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

25.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:38Muğla'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı
'nın ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke'ye (10) Hazel S. idaresindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Erke'ye ilk müdahaleyi kaza yeri yakınındaki polis ekipleri ve öğretmenler yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erke'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Hazel S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Atatürk Bulvarı, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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