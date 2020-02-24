Haberler » Güncel » Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

24.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:34Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
'nın ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41) kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklet, Ortaca-Dalyan kara yolu mevkisinde aynı yönde seyreden Burak H. (27) yönetimindeki 07 AIL 159 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2 çocuk annesi Tatlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazadan sonra olay yerinden ayrılan sürücünün otomobili, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş bulundu.
Saklandığı evde gözaltına alınan Burak H, sevk ediliği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Okçular, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:38:27