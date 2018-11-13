Muğla'da Özel Sektörde 80 Bin İstihdam Sağlandı

Muğla
'da bu yıl özel sektörde yaklaşık 80 bin kişinin istihdam edildiği bildirildi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Esengül Civelek
başkanlığında 75. Yıl Salonu'nda yapıldı.
Civelek, toplantıda yaptığı konuşmada, istihdam alanında Muğla'da başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, Muğla'da işsizlik oranının Türkiye
ortalamasının altında olduğunu, tüm taraflarla yürütülecek çalışmalarla bu konuda daha fazla ilerleme sağlanacağını ifade etti.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) ve Milli Eğitim Müdürlüğünün, istihdam alanındaki 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2018 yılı içerisinde özel sektörde 79 bin 978 kişiye istihdam sağlandığı kaydedildi.
İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer, Ticaret Müdürü Mehmet Demirtaş
ve diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitim kursu düzenlenmesi, ayrıca iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda farklı ortaöğretim kurumunda yeni alanların açılması kararı alındı.