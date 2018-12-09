Muğla'da Park Halindeki Araç Yandı

MUĞLA (AA) - Muğla
'da park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Milas
ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde park halindeki 48 BP 463 plakalı otomobil yandı.
Otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar, araç sahibi Kemal Uysal
'a durumu bildirerek yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin yaptığı çalışmada aracın üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Uysal ailesi, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri delil toplama çalışması yaparken otomobilin kundaklanabileceği şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Uysal,Muğla
09 Aralık 2018 Pazar 13:14