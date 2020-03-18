Muğla'da park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki iki otobüs, çıkan yangında zarar gördü.
18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde park halindeki iki otobüs, çıkan yangında zarar gördü.
Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde, park alanında duran plakasız bir otobüsten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı alanda, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler yan taraftaki başka bir otobüse de sıçradı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki otobüste hasar oluştu.
Otobüslerin bir süredir bölgede terk edilmiş vaziyette durduğu öğrenildi.
Öte yandan yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde, park alanında duran plakasız bir otobüsten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı alanda, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler yan taraftaki başka bir otobüse de sıçradı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki otobüste hasar oluştu.
Otobüslerin bir süredir bölgede terk edilmiş vaziyette durduğu öğrenildi.
Öte yandan yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Manşet
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