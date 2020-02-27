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Muğla'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki kamyonun kasasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

27.02.2020 01:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:46Muğla'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
'nın ilçesinde park halindeki kamyonun kasasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Süleyman Yıldız'ın kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet, Fethiye- kara yolu Tüvtürk mevkisinde, yol kenarında park halindeki bir kamyona çarptı.
Motosikletten savrulan Yıldız, aynı istikamette seyreden arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklete de temas ederek ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Süleyman Yıldız, Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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