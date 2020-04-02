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Muğla'da pazar yerine esnafın iki katı vatandaş alındı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının iki katı kadar vatandaş alındı, tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakıldı.

02.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:46
Muğla'da pazar yerine esnafın iki katı vatandaş alındı
Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının iki katı kadar vatandaş alındı, tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca pazar yerlerine ilişkin alınan kararlar bugün kent pazarında uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda pazar yerine giriş ve çıkışlar dışında, tüm alanlar demir bariyerle kapatıldı.
Ürün satılan tezgahların aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirildiği pazar yerinde, esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alındı.
Bu amaçla pazar giriş noktalarında, aralarında en az iki metre mesafe bulunacak şekilde bekleyenler için koridor oluşturuldu.
Pazar yerinin girişine de Menteşe Belediyesi tarafından dezenfekten konuldu.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayınlanan ek genelge doğrultusunda pazar yerlerine giriş ve çıkışları belli noktalardan kontrollü şekilde yaptıklarını söyledi.
Pazar yerinde kalabalık oluşumunu engelleyerek vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde gerekli uyarılar yapıldığını belirten Gümüş, "Yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlandı. Çocukların pazar yerlerine girmesi engellendi." dedi.
Gümüş, uygulamanın tüm pazar yerleri için geçerli olduğunu, vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel
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