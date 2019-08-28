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Muğla'da pikapla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

28.08.2019 12:54 Muğla'da pikapla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yıldır (19) yönetimindeki 48 VJ 603 plakalı pikap ile İsmet Yağlı (79) idaresindeki 48 DP 953 plakalı motosiklet, Orhaniye Mahallesi Haluk Özsoy Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, yola devrilen motosikletin sürücüsü İsmet Yağlı yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Motosiklet sürücüsünün kaskının kaza sırasında takılı olduğu belirtildi.

Motosiklet, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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