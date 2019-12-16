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Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, planlı ağaç kesimine bir grup tepki gösterdi. Ağaçlara "Ben yaşamak istiyorum", "Beni kurtarın" yazıları asarak ormana sahip çıkmak istediklerini dile getirdi. Öte yandan Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kesim yapılan alanlara yeni ağaçların dikileceğini vurguladı.

16.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:43

'nın ilçesinde, planlı ağaç kesimine bir grup tepki gösterdi. Koru Mahallesi'nde ağaç kesimi yapılan bölgede toplananlar, ağaçlara "Ben yaşamak istiyorum", "Beni kurtarın", "Ben sincaba yuvayım", "Beni yok edecekler" yazılı dövizler astı. Ayı kostümü giyen bir kişi ise ormanda dolaştı, ağaçlara sarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Grup adına açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, mahalle sakinleri, çevre mahallelerin muhtarları ve bazı azalarla, kesim yapılmasını istemediklerini dile getirdi.

KESİM YAPILAN ALANLARA YENİ AĞAÇ MÜJDESİ

Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise kesimlerin yeni bir uygulama olmadığını belirtti. Kesim yapılan alanlara yeni ağaçların dikileceğini belirten yetkililer, uygulamanın gençleştirme çalışması olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Vatandaşlar, ağaçlara

Fethiye, Muğla, Yaşam, Güncel

Kaynak: AA


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