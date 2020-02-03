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Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:15Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dönemine ait 16 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ula'da oturan şüphelinin evine dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda M.Ç. (44) gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu öğrenilen sikkeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli M.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Jandarma, Muğla, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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