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Muğla'da Saanen ırkı keçi dördüz doğurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvancılık yapan bir kadına ait Saanen ırkı keçi, bir batında dört yavru dünyaya getirdi.

20.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:30Muğla'da Saanen ırkı keçi dördüz doğurdu
'nın ilçesinde hayvancılık yapan bir kadına ait Saanen ırkı keçi, bir batında dört yavru dünyaya getirdi.
Salihpaşalar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Rana Okçu, keçilerini kontrol etmek için gittiği ağılda, keçisinin dördüz doğurduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Okçu, "Akkız" isimli keçisinin oğlaklarına, "Nazlı, Kadir, Eren ve Ali" ismini verdi.
Keçisinin sütünün yavrulara yetersiz geldiğini düşünen Okçu, oğlakları biberonla beslemeye başladı.
Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa dördüz doğumla karşılaştığını söyledi.
Veteriner Hekim Hurşit Öztürk ise bu cins keçilerin genelde ikiz doğumlar yaptığını ifade etti.
Dördüz doğuran keçinin sütünün iyi bakımla artırılabileceğini anlatan Öztürk, "Saanen cinsi keçilerde dördüz doğurma oranı yüzde on civarındadır." dedi

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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