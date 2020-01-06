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Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanakla derelerden gelen su denizin rengini değiştirdi.

06.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:03 Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi
'nın ilçesinde sağanakla derelerden gelen su denizin rengini değiştirdi.
İlçede etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tepe, , Çamdibi, Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengine döndü.
Menteşe ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Yeniköy Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken suyun yükselmesi sonucu araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Bazı yerlerde tarım arazileri de su altında kaldı.

Kemeraltı, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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