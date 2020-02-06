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Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

06.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:16Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
'nın ilçesinde, sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.
Derelerden akan yağmur sularının döküldüğü sahilinde, suyun rengi kahverengiye döndü.
Bodrum'un yüksek bölgelerinden daha net görülebilen deniz suyu renginin değişimi, ilginç bir görüntü oluşturdu.
Bitez açıklarında kuvvetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden kıyıya sürüklenen ve bir bölümü batan yaklaşık 15 metrelik "Okyanus 1" isimli teknenin kurtarılması için bölgede çalışma başlatıldı.
Marmaris ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar, Azmak Deresi'nde iki küçük balıkçı teknesini batırdı.
İçmeler ve Armutalan mahallelerinde ise yola devrilen iki ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı. İçmeler yolu, kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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