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Muğla'da sağlık çalışanları için 1000 siperlik maske üretildi

MUĞLA'daki 3 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

07.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Muğla'da sağlık çalışanları için 1000 siperlik maske üretildi

MUĞLA'daki 3 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen 1000 siperlik maske İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Menteşe , Kötekli ve Milas gençlik merkezlerinde görevli 30 gençlik lideri, 1 Nisan'da siperlik maske üretimi için bir araya geldi. Sağlık personeli için üretime başlayan gençlik liderleri, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak yüz koruyucu siperlik maske üretti. İlk etapta üretilen 1000 siperlik maskeyi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'dan teslim alan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Bizler için fedakarlık yaparak siperlik maske ürettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir an önce koronavirüs salgının son bulmasını temenni ediyorum" dedi.Müdür İlman ise "Ülkemizde bu virüse karşı büyük mücadele veriliyor. Mücadelede sağlık çalışanlarımızın büyük emeği var. Sağlık personelimize destek olmak için elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonra da çalışanlarımız devam edecek. Hedefimiz 10 bin siperlik maske üretimi gerçekleştirerek sağlık teşkilatına katkıda bulunmak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Menteşe, 1 Nisan, Güncel
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