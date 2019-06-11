Muğla'da sahilde bulunan martıya yiyecek ve su verdiler

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, bacağından yaralanan martıya, sahildeki vatandaşlar sahip çıktı. İçmeler
mevkisindeki sahilde bir martının bitkin vaziyette olduğunu görenler, martıya yardım için harekete geçti. Bir bacağından yaralandığı ve halsiz düştüğü görülen martıya, vatandaşlarca yiyecek ve su verildi.
Martı, bir süre sahilde dinlendikten sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.
Martıya yardım edenlerden Ersan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde sahile geldikleri sırada, hayvanın bacağından yaralandığını, acı çeker vaziyette gördüklerini söyledi.
Hayvanın uzun süre uçamadığını belirten Akar, "Yaralı olduğu için uçamadığını tahmin ediyoruz. Biz su ve yiyecek vererek destek olmaya çalıştık. Yetkililere de konuyu bildirdik. Ancak hayvan kendini toparladıktan sonra bölgeden uzaklaştı." diye konuştu.
Kaynak: AA
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