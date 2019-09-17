Haberler » Güncel » Haber

Muğla'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu

Muğla'da sahilde bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.

17.09.2019 16:18Muğla'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
Muğla'da sahilde bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.
Bodrum ilçesi Boğazici Mahallesi sahiline gelenler, denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AKUT Bodrum ekibi, yaralı kaplumbağayı bir halıya sardı. Susuz kalmaması için üzerine deniz suyu dökülen caretta caretta, daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 25-30 civarında yaralı kaplumbağanın merkeze getirildiğini söyledi.
Kaska, veteriner hekim Abdullah Başkan'ın Bodrum'da bulunan yaralı kaplumbağanın tedavisi için çalışma yürüttüğünü, kaplumbağanın kafasında darbeler bulunduğunu kaydetti.
Yaralı carettanın tedavisinin ardından denize salınacağını anlatan Kaska, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Senegal'de kano battı: 6 ölü
20:22 FLAŞ
20:21 Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
20:20 YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı
20:18 Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti
20:17 Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
20:17 Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi