Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:52

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 100 litre ve çeşitli markalarda 250 şişe içki ele geçirildi.Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki eğlence merkezine operasyon düzenledi.İş yerinin farklı noktalarına gizlenmiş, yılbaşı gecesi satılacağı değerlendirilen, bidonlardaki 100 litre ve çeşitli markalarda 250 şişe sahte içkiye el konuldu.Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ö. ve çalışan B.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.