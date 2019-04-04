Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde, sahte içki operasyonu düzenlendi.
Muğla Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğü ve Dalaman Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
D.G'nin evinde yapılan aramalarda, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ve bir miktar esrar ele geçirildi.
A.Ç'nin evinde de varillere kurulan düzenek, çok miktarda etil alkol, el yapımı içki ve esrar ele geçirildi.
Sahte içkilere ve uyuşturucuya el konuldu, D.G. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Kaçakçılıkla Mücadele, Ortaca, Muğla, Güncel
Kaynak: AA