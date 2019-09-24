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Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

24.09.2019 20:00Muğla'da sahte içki operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Üzümlü Mahallesi'nde sahte alkol üretilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 2 bin 400 litre şarap ile içkiyi doldurdukları çok sayıda bandrollü boş şişe ele geçirdi.
Operasyonda M.O, S.I. ve T.I. gözaltına alındı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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