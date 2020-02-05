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Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:16Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

'nın ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Ramazan (71) idaresindeki 48 PL 110 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü Karataş ile eşi Saime Karataş (65), yaralandı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan çifti, kurtardı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Seydikemer, İtfaiye, Karataş, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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