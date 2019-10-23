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Muğla'da sazlık yangını

Muğla'nın Ula ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.

23.10.2019 19:50Muğla'da sazlık yangını
Muğla'nın Ula ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.
Akyaka Mahallesi'nde turistlerin, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için geldiği Akçapınar sahili yakınlarındaki sazlıklarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Gökova Orman İşletme Şefliğine bağlı 1'er arazöz, tanker, ilk müdahale aracı ile 10 yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dönüm alan hasar gördü.

Akyaka, Muğla, Ula, Güncel

Kaynak: AA

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