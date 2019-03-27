Muğla'da Seçmen Sayısı Arttı

Muğla
'da, 726 bin 123 seçmen 2 bin 386 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Muğlalılar, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 84 bin 990 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Muğla'da 726 bin 123 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentin seçmen sayısı 84 bin 990 arttı.
Muğla'da kurulacak sandık sayısında da aynı seçime göre artış gerçekleşti. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 320 sandık kurulurken, bu seçimlerde seçmenler 2 bin 386 sandıkta oy kullanacak.
En fazla seçmen Bodrum
'da
Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bodrum oldu. 129 bin 104 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 395 sandık kurulacak.
Bodrum'dan sonra ikinci sırada 350 sandık ve 114 bin 395 seçmen sayısı ile Fethiye
, üçüncü sırada 374 sandık ve 107 bin 842 seçmen sayısı ile Milas
geldi.
31 sandık ve 8 bin 432 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere
de en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.
Kentte ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:
Bodrum, Muğla, Güncel
| İLÇE
| SANDIK SAYISI
| SEÇMEN SAYISI
| BODRUM
| 395
| 129.104
| DALAMAN
| 98
| 29.527
| DATÇA
| 57
| 17.656
| FETHİYE
| 350
| 114.395
| KAVAKLIDERE
| 31
| 8.432
| KÖYCEĞİZ
| 98
| 27.991
| MARMARİS
| 212
| 68.515
| MENTEŞE
| 274
| 81.917
| MİLAS
| 374
| 107.842
| ORTACA
| 119
| 36.827
| SEYDİKEMER
| 175
| 47.652
| ULA
| 74
| 20.515
| YATAĞAN
| 129
| 35.749
Kaynak: AA