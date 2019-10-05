Haberler » Güncel » Haber

Muğla'da şiddetli yağış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

05.10.2019 11:44
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.
Yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Taşyaka, Kesikkapı, Patlangıç mahallelerindeki bazı evlerin bodrum ve girişi katında su baskınları yaşandı.
Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Suyla dolan yollarda kalan bazı araçlar ise trafikte aksamalara neden oldu.
Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin su altında kaldığını, altyapı yetersiz olduğu için mağdur olduklarını söyledi.
Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem de yağmurun ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti.
Muğla'da şiddetli yağış

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:38 Yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü
13:38 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
13:38 "Kelle paça kolesterolü yükseltmez"
13:38 Kocaeli'de şüpheli ölüm
13:38 Vali Akın'dan yeni atanan müdürlere ziyaret
13:38 İstanbul'da sabah saatlerinde yollarda su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı
13:38 İstanbul'da yasadışı organ nakli ticareti operasyonu