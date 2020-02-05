Haberler » Güncel » Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor - Haber

Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyorMUĞLA genelinde etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor.

05.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:41
'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor
MUĞLA genelinde etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor.
Muğla'nın merkez ilçesi 'de, dün akşam başlayarak etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ise saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos dev dalgalar oluştu. Kentte hayat olumsuz etkilenirken, şiddetli yağmurun yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:31:54