Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Y'nin araçla İstanbul
'dan ilçede silah satışı yapmaya geleceği yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan araçta gizlenmiş iki tabanca ile 39 mermi, şahsın üzerinde de iki adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silah ticareti ve kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA