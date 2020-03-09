Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki tutuklama
Muğla'nın Menteşe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
09.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:08
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Şüpheli E.A. ile alıcı gibi buluşarak pazarlık yapan ekipler, 7 tabanca ve 14 fişek satmak isteyen şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlının sorgusunda tabancaların İ.D'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, operasyon düzenleyen ekipler, İ.D'nin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 2 tabanca, 286 fişek, dedektör ve çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Şüpheli E.A. ile alıcı gibi buluşarak pazarlık yapan ekipler, 7 tabanca ve 14 fişek satmak isteyen şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlının sorgusunda tabancaların İ.D'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, operasyon düzenleyen ekipler, İ.D'nin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 2 tabanca, 286 fişek, dedektör ve çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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