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Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:44Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
'nın ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Mahallesi Marmaris- kara yolu seyir tepesinde sabah bir grup arasında çıkan tartışmada, Mesut Demirel (39) silahla vuruldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kavgaya karışanların gözaltına alındığı öğrenildi.

Armutalan, Marmaris, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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