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Muğla'da sivil trafik polislerinden denetim

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sivil trafik polisleri, motosikletliler üzerinde denetimlere başladı.

06.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:22Muğla'da sivil trafik polislerinden denetim
'nın turistik ilçesi 'da sivil trafik polisleri, motosikletliler üzerinde denetimlere başladı.
Bodrum Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğine bağlı motosikletli sivil trafik ekibi, ilçe merkezinde araç trafiğine kapalı yerlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki sahil bandına gezmeye gelen vatandaşlarla, iş çıkışı ve okulların dağıldığı saatlerde yaya trafiğinin arttığı caddedeki uygulamada gün batımına kadar sürdü.
Bazı sürücüler durdurulduğu anlarda resmi ekip arabasının bulunduğu alana yönlendirilene kadar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Denetimler sırasında kimliğini ibraz edemeyen ve ehliyetinin evde olduğunu söyleyen bir sürücü, diğer sürücülerin işlemleri devam ederken kaçmaya başladı. Polisin, yakaladığı sürücünün, 74 promil alkollü olduğu, "basit yaralama", "hakaret" ve "basit tehdit" iddialarından arandığı belirlendi.

Cumhuriyet Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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