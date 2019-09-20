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Muğla'da siyasi paylaşım yapan imama soruşturma

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde görev yapan bir imamın, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

20.09.2019 19:20Muğla'da siyasi paylaşım yapan imama soruşturma
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde görev yapan bir imamın, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.
Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çaykenarı Mahallesi Güzeller Camisi imam hatibinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haberler üzerine konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı aktarıldı.
Konunun araştırılması için soruşturmacı görevlendirildiği, imam hatibin görevi başında olmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Seydikemer, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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