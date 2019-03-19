Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.Ö, M.A.N, N.A. ve S.E. gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.