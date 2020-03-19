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Muğla'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:26
Muğla'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, tefecilik ve yağma" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelileri yaklaşık 4 ay takibe aldı.
Delillerin toplanmasının ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda kambiyo senedi ile tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, Güncel

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