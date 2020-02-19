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Muğla'da sürücünün araçtan yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsünün araçtan yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

19.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:29
'nın ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsünün araçtan yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mertcan Bahçeci idaresindeki 48 PJ 782 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
Kazada, araçtan dışarıya savrulan Bahçeci, yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Bahçeci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir yolcu minibüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Bahçeci'nin önündeki aracın sağından geçmeye çalıştığı sırada yol kenarındaki reklam panosuna çarparak otomobilinden yola savrulması ve ayağa kalkması yer alıyor.
Muğla'da sürücünün araçtan yola savrulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Atatürk Bulvarı, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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