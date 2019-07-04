04.07.2019 11:33
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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Konak Mahallesi'nde İ.G'nin iş yerine düzenlenen operasyonda 45 metal obje, 4 bakır renkli bilezik, zincirli bileklik, bakır renkli yüzük ve taş ele geçirdi.
Şüpheli İ.G. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Yatağan, Muğla, Güncel

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