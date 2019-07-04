04.07.2019 20:25
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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bozüyük Mahallesi'nde H.B'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, dedektör, 2 tarihi eser kataloğu, 2 tüfek, mızrak ucu, 2 seramik vazo, Roma dönemine ait hançer ve taş obje, Helenistik döneme ait mermer havan, Osmanlı dönemine ait el yapımı 6 cam eşya, 2 toprak sürahi, 2 el oyması ahşap çanağın aralarında bulunduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje bulundu.
Şüpheli H.B. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Yatağan, Muğla, Güncel

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