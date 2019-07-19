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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

19.07.2019 15:50 Muğla
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde R.Y'nin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 7 obje ile iki kap, dibek taşı, iki ruhsatsız av tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 25 mermi ve iki bıçak ele geçirilen operasyonda şüpheli R.Y, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Yatağan, Muğla, Güncel

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