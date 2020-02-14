Haberler » Güncel » Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Haber

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:02Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
'nın ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Danışment Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü, Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, H.E, E.Y. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Operasyonda, 32 parça satranç taşı, 2 yüzük, iğne, bilezik ve heykelcik ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Milas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:31:53