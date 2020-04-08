Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 sikke ele geçirildi.

08.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:48
Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ü'nün elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü'yü Esenköy Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan 72 sikke, 25 parça tarihi eser ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Eserler, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan M.Ü'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Atık malzemelerden dezenfeksiyon tüneli yaptılar - Haber 12:40: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219'uncu gününde - Haber 12:40: At, sokak ortasında doğum yaptı - Haber 12:40: 3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi - Haber 12:40: ÇANAKKALE Engelli vatandaştan, kampanyaya anlamlı bağış - Haber 12:29: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler