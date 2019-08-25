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Muğla'da tarım arazisinde yangın

Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

25.08.2019 23:34 Muğla'da tarım arazisinde yangın
Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Akkaya Mahallesi'nde zeytinliklerin de bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk olarak 20. Akkaya Boğa Güreşleri Festivali'ni izlemeye gelen vatandaşlar ile festivalde görevli Menteşe Belediyesi su tankeri müdahale etti.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangında 1,5 dönümlük tarım arazisi ve zeytinlik alan zarar gördü.
Öte yandan soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada bir kaplumbağa ve yumurtalarının da yandığı belirlendi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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