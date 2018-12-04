Muğla'da Tekne Çekek Yerinin İzinsiz Çevrildiği İddiası

04 Aralık 2018 Salı 13:44



04 Aralık 2018 Salı 13:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik teknecilerin yıllardır kullandığı tekne çekek yerinin bir firma tarafından telle çevrildiğini iddia eden tekneciler, tepki gösterdi.Göcek Mahallesi'ndeki çekek yerinin izinsiz çevrildiğini ve içine yat koyulduğunu iddia eden tekneciler, olayı protesto etti.Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göcekli teknecilerin yıllardır kullandığı alanın bir firma tarafından tel örgüyle çevrildiğini ileri sürdü.Fethiye'de yat çekek yeri konusunda sıkıntıların yaşandığını ifade eden Arıkan, "Göcek'teki teknelerin mağduriyeti söz konusu. Bu alanın tekneciler tarafından kullanılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Göcek halkının kullanabileceği başka bir alan yok. Burasının tekrar kullanıma açılmasını istiyoruz." dedi.Arıkan, çekek yerindeki sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.Çekek yerinin ormana ait olduğunu, alanla ilgili herhangi bir ihalenin de yapılmadığını ileri süren Arıkan, "İhalesiz verilmiyorsa içerideki tekne nasıl çekildi? Burası kim tarafından ve ne maksatla çevrildi? Bu soruların cevabını almak istiyoruz. Göceklilerin mağduriyetinin ortadan kalkması gerekiyor. Burayı daha önceden kullanan insanlar Göcekli denizciler. Şu anda Göcekli denizcilerin tamamı mağdur." diye konuştu.Sınırlı Sorumlu Göcek Mavi Tur Motorlu Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Nejdet Sarı ise 20 yıldır tekneleri çevrilen alana çektiklerini ve şimdi alanın telle çevrilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanın ihaleye çıkacağı, ihale olana kadar çevrili alana herhangi bir tekne, ya da yatın alınmayacağı kaydedildi.