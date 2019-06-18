18.06.2019 22:24
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Muğla'da tekneden denize atlayan kişi yaralandı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için tekneden denize atlayan kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için tekneden denize atlayan kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atilla Erdem Bekmezci (37), Göcek Mahallesi'ndeki Sıralıbük Koyu'nda "Brosy and Bottles" isimli özel tekneden denize atladı.
Suya sert bir düşüş yapan Bekmezci, yaralandı. Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.
İlk müdahalesi teknede yapılan Bekmezci, sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Bekmezci'nin göğüs bölgesinde zedelenme olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Göcek, Fethiye, Muğla, Güncel

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