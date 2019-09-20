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Muğla'da Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi kuruluş protokolü imzalandı.

20.09.2019 00:52Muğla'da Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi kuruluş protokolü imzalandı.
MUTSO binasında gerçekleşen imza töreni öncesi konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, şehirlerle üniversitenin bütünleşmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
Çiçek, Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Inova Muğla Anonim Şirketinin kente büyük bir değer katacağını vurgulayarak, burada çok önemli çalışmalar yürütüleceğini ve önemli projelere imza atacaklarını dile getirdi.
MUTSO Meclis Başkanı Koray Özcan ise projede olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
MSKÜ Araştırma Labaratuvarı Koordinatörü Selçuk Aktürk ise üniversitelerin var olan teknoloji transfer ofislerini anonim şirketlerine dönüştürülmesi için bir yasa çıktığını hatırlattı.
Aktürk, şirketin temel amacının üniversite-sanayi işbirliğini gerçek anlamda yerine getirebilmek olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Rektör Çiçek ve MUTSO Meclis Başkanı Özcan arasında protokol imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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