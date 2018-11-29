Muğla'da Terör Operasyonu

Muğla
'nın Milas
ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
üyesi bir kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin Kemikler Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Söz
konusu adrese düzenlenen operasyonda O.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:11