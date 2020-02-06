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Muğla'da trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

06.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:58Muğla'da trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı
'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, Muğla- kara yolu Kargı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Murat Işık'ın (71) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Muğla-Yatağan kara yolu Bozarmut mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zafer, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BGC 316 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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